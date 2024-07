Previsioni Meteo Favara: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Favara promettono una giornata all’insegna del bel tempo e del cielo sereno. Le condizioni meteo si preannunciano stabili e senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo limpido e temperature in lieve aumento, con valori che potranno superare i 30°C. Nel corso del pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Favara, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Anche in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni di rilievo, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 24°C.

In base alle previsioni attuali, possiamo affermare che Domenica 28 Luglio a Favara sarà una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo siciliano. Le temperature gradevoli e la mancanza di precipitazioni renderanno l’atmosfera piacevole e adatta a svolgere attività all’aria aperta.

Per quanto riguarda le prossime giornate, sembra che le condizioni meteo a Favara rimarranno stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli della Domenica. Quindi, se hai in programma di trascorrere del tempo a Favara nei prossimi giorni, potrai sicuramente godere di un clima estivo e piacevole.



Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 4.4 N max 4.9 Tramontana 63 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 4.8 NO max 5.1 Maestrale 64 % 1017 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +28.3° Assenti 6 O max 6.7 Ponente 52 % 1018 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +30.6° Assenti 12.4 SO max 11.2 Libeccio 45 % 1018 hPa 13 cielo sereno +29.7° perc. +30.3° Assenti 20.8 OSO max 20.4 Libeccio 48 % 1016 hPa 16 cielo sereno +28.8° perc. +29.4° Assenti 16.7 O max 19.7 Ponente 50 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 5 OSO max 7.1 Libeccio 68 % 1016 hPa 22 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 3.7 NE max 5.7 Grecale 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:14

