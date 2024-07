Previsioni Meteo Fidenza: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza indicano un inizio settimana con piogge leggere e copertura nuvolosa, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli sereni e temperature in aumento. Durante la notte di lunedì, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 90%, mentre il pomeriggio vedrà un cielo più sereno con poche nuvole. Martedì, la mattina inizierà con pioggia leggera, ma nel pomeriggio il cielo sarà sereno. Mercoledì, si prevede pioggia leggera durante la notte e nubi sparse nel pomeriggio. È consigliabile rimanere aggiornati per eventuali variazioni.

Lunedì 22 Luglio

Notte: Durante la notte a Fidenza ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una percezione di +21,9°C. Il vento soffierà a 9,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 15,9km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 94%. Le temperature saliranno fino a +22,5°C con una percezione di +23°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,7km/h, proveniente da Ovest. L’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con poche nuvole coprenti il 23% del cielo. Le temperature saliranno fino a +28,1°C con una percezione di +30,1°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,2km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità scenderà al 64% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C con una percezione di +26,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 0,7km/h, proveniente da Nord. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte: Durante la notte a Fidenza il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,7°C con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà a 5,7km/h proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +27,6°C con una percezione di +30°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,1km/h, proveniente da Nord. L’umidità sarà del 71% con una pressione di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature raggiungeranno i +31,6°C con una percezione di +34,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,2km/h, proveniente da Nord. L’umidità scenderà al 53% con una pressione di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C con una percezione di +23,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,3km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà dell’86% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte: Durante la notte a Fidenza ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C con una percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 3,2km/h proveniente da Est – Sud Est con raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina inizierà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 22%. Le temperature saranno intorno ai +28°C con una percezione di +30,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 7,1km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 66% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse coprenti il 81% del cielo. Le temperature saliranno fino a +29,2°C con una percezione di +31,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 8,1km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità scenderà al 60% con una pressione di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 8,4km/h, proveniente da Est. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte: Durante la notte a Fidenza il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,1°C con una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà a 3km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina inizierà con un cielo coperto al 100%. Le temperature saranno intorno ai +20,8°C con una percezione di +21,1°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 5,3km/h, proveniente da Est. L’umidità sarà dell’83% con una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto al 100%. Le temperature raggiungeranno i +20,6°C con una percezione di +21°C. Il vento sarà moderato, attorno ai 6,4km/h, proveniente da Est. L’umidità sarà dell’85% con una pressione di 1013hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,7°C con una percezione di +20°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,1km/h, proveniente da Est. L’umidità sarà dell’88% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

