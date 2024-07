Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Figline Valdarno prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e calde.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, le temperature si manterranno intorno ai +22°C e il vento soffierà con una velocità di circa 5-6 km/h proveniente da Est – Nord Est.

Al mattino, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino al 74% verso le ore 08:00. Le temperature saliranno fino a +33°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà debole, con raffiche occasionali provenienti da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni molto bassa (1%). Le temperature massime saranno intorno ai +36°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +35°C. Il vento soffierà con intensità moderata proveniente da Nord Ovest.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le nubi sparse saranno comunque presenti con una probabilità di pioggia bassa (2%). Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una percezione di fresco leggermente superiore. Il vento sarà moderato proveniente da Est – Nord Est.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Figline Valdarno, si prevede un mantenimento delle condizioni climatiche stabili, con temperature elevate e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e mantenere un’adeguata idratazione per contrastare il caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 5.7 ENE max 5.3 Grecale 69 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.6 ENE max 5 Grecale 68 % 1011 hPa 7 nubi sparse +28.2° perc. +28.4° Assenti 4.6 NE max 6.9 Grecale 47 % 1011 hPa 10 nubi sparse +34.6° perc. +34.3° Assenti 3.6 N max 4.6 Tramontana 31 % 1010 hPa 13 cielo sereno +36.3° perc. +35.2° prob. 1 % 8.5 NO max 7.3 Maestrale 24 % 1008 hPa 16 poche nuvole +34.3° perc. +34° Assenti 8.7 NE max 9.9 Grecale 32 % 1007 hPa 19 nubi sparse +26.8° perc. +27.8° Assenti 7.7 ENE max 12.7 Grecale 59 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.1° perc. +23.3° Assenti 6 ENE max 5.7 Grecale 69 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 04:36 e tramonta alle ore 04:36

