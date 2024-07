Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Figline Valdarno, le condizioni meteo si preannunciano stabili e soleggiate, con temperature elevate e cielo generalmente sereno. Le previsioni del tempo indicano una giornata calda e asciutta, con poche nuvole nel cielo.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza che favorirà un graduale aumento delle temperature. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa bassa e da una temperatura che oscillerà tra i +23°C e i +33°C.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo, con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che potranno superare i +34°C. Il vento sarà debole e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

In serata, il cielo si manterrà sereno e le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma resteranno comunque piuttosto miti. Il vento soffierà leggero da ovest-nord-ovest, contribuendo a creare un clima piacevole e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Figline Valdarno indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno, temperature elevate e assenza di precipitazioni significative. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi appieno le bellezze del territorio toscano.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.9° prob. 32 % 4 ONO max 4.5 Maestrale 88 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +20.3° perc. +20.9° 0.74 mm 4.5 NNE max 4.2 Grecale 94 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.5° perc. +26° prob. 8 % 1.5 ENE max 2.7 Grecale 74 % 1012 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +33.7° prob. 36 % 5 ONO max 7.6 Maestrale 41 % 1011 hPa 13 nubi sparse +34.2° perc. +34.4° prob. 25 % 11.7 NNO max 13.5 Maestrale 34 % 1009 hPa 16 poche nuvole +34° perc. +33.8° prob. 12 % 11 NNO max 14 Maestrale 33 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 5.9 O max 8.1 Ponente 60 % 1009 hPa 22 cielo sereno +22.1° perc. +22.5° Assenti 2.7 ONO max 4.1 Maestrale 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:46

