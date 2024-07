Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Firenze si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa molto bassa, che non dovrebbe influenzare il clima della città.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +34,2°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 8,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 32%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il termometro continuerà a salire, con punte di +36,3°C intorno alle ore 14:00. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 14,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 22%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai +25,2°C intorno alle ore 21:00. Il vento sarà più leggero, proveniente da Sud con una velocità di 7,1km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Firenze indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Firenze per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° Assenti 1.5 NE max 1.5 Grecale 60 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° Assenti 1.8 ENE max 1.8 Grecale 69 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.5° perc. +29.1° Assenti 2.1 O max 1.5 Ponente 51 % 1016 hPa 10 cielo sereno +34.2° perc. +33.9° Assenti 7.8 OSO max 8.3 Libeccio 32 % 1015 hPa 13 cielo sereno +36.2° perc. +35.3° Assenti 14.1 O max 14 Ponente 25 % 1014 hPa 16 cielo sereno +34.5° perc. +33° prob. 8 % 16.5 OSO max 16.8 Libeccio 24 % 1014 hPa 19 cielo sereno +27.9° perc. +27.7° prob. 4 % 7.7 SSO max 13 Libeccio 42 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° prob. 1 % 4.5 S max 5.8 Ostro 53 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:55

