Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Firenze indicano variazioni nelle condizioni atmosferiche. Lunedì sarà caratterizzato da temperature elevate e possibili precipitazioni nel pomeriggio e sera. Martedì e Mercoledì saranno invece caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Lunedì 22 Luglio

Notte

Durante la notte a Firenze, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà del 53% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature saliranno fino a 32,8°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia è del 4%, e l’umidità si attesterà al 33% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature raggiungeranno i 35°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente al 8%, mentre l’umidità sarà del 28% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature scenderanno a 27,3°C, con una brezza da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno di 0.16mm, e l’umidità aumenterà al 63% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,5°C, con una leggera brezza da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 33,3°C, con una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia è del 12%, e l’umidità si attesterà al 40% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature raggiungeranno i 35,1°C, con una brezza da Ovest. La probabilità di pioggia sarà dell’16%, mentre l’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Sera

In serata, è previsto un leggero aumento delle nuvole con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature scenderanno a 26,7°C, con una brezza da Sud Ovest. La probabilità di pioggia aumenterà al 35%, e l’umidità sarà del 60% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,1°C, con una leggera brezza da Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.17mm, e l’umidità sarà dell’85% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 32°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia è del 25%, e l’umidità si attesterà all’85% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature raggiungeranno i 34,5°C, con una brezza da Nord. La probabilità di pioggia sarà dell’1%, mentre l’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

In serata, è prevista una leggera presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature scenderanno a 30,3°C, con una brezza da Nord – Nord Est. La probabilità di pioggia sarà del 4%, e l’umidità sarà del 47% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte

Durante la notte, si prevede un cielo poco nuvoloso con una copertura nuvolosa dell’18%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,1°C, con una brezza da Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature saliranno fino a 23,6°C, con una brezza proveniente da Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, è prevista la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa del 55%. Le temperature raggiungeranno i 23,1°C, con una brezza da Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, si prevede un aumento delle nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature scenderanno a 22,8°C, con una brezza da Nord Est. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Conclusioni

