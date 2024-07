Previsioni Meteo Floridia: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Floridia indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con solo alcune nuvole sparse nel pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +29°C. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con brezze provenienti dall’Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +31°C. Il vento soffierà sempre dalla stessa direzione, mantenendo una velocità costante.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo sereno e temperature intorno ai +27°C. Il vento sarà leggero e la umidità si manterrà su livelli confortevoli intorno al 65%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia per Giovedì 25 Luglio prevedono una giornata estiva tipica, con temperature gradevoli e condizioni di bel tempo. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi le giornate estive in tutta tranquillità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 5.4 O max 6 Ponente 65 % 1009 hPa 4 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 6.3 NE max 7.7 Grecale 72 % 1009 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +29° Assenti 8.4 ENE max 8.4 Grecale 62 % 1009 hPa 10 cielo sereno +30° perc. +31.1° Assenti 14.8 E max 13.9 Levante 51 % 1009 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +32° Assenti 16.9 SE max 14.7 Scirocco 53 % 1008 hPa 16 poche nuvole +29.4° perc. +31.6° Assenti 15.6 SSE max 14.6 Scirocco 59 % 1008 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +28.5° Assenti 7.1 SSE max 8.7 Scirocco 65 % 1009 hPa 22 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.9 S max 3.1 Ostro 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:28 e tramonta alle ore 04:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.