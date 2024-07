Previsioni Meteo Foggia: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Foggia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 29,1 km/h e una velocità media di 16,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i +33,9°C verso le ore 09:00. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 19,5 km/h.

Nel pomeriggio le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai +35,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 21,6 km/h.

In serata il caldo darà una tregua, ma le temperature si manterranno comunque elevate, intorno ai +26,2°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà con una velocità di 29,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia per Martedì 9 Luglio indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero subire lievi variazioni ma senza significativi cambiamenti. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +24° Assenti 11.9 ONO max 21 Maestrale 64 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 11.9 ONO max 22.4 Maestrale 62 % 1014 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +28.4° Assenti 16.2 NO max 22.2 Maestrale 47 % 1015 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +33.3° Assenti 19.2 NNO max 19.5 Maestrale 31 % 1014 hPa 12 cielo sereno +35.8° perc. +35° Assenti 23.3 NNO max 20.6 Maestrale 26 % 1013 hPa 15 cielo sereno +35.6° perc. +34.4° Assenti 21.7 NNO max 21.5 Maestrale 24 % 1012 hPa 18 cielo sereno +30° perc. +29.9° prob. 7 % 20.1 NO max 28.7 Maestrale 42 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 14.2 NO max 27.8 Maestrale 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:31

