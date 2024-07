Previsioni Meteo Follonica: il bollettino per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Follonica indicano una settimana caratterizzata da giornate soleggiate e calde, con temperature che potranno raggiungere i +36°C durante le ore più calde. Il vento sarà prevalentemente di brezza o brezza leggera, con raffiche più vivaci in alcune ore del pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori medi e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Non sono previste precipitazioni, quindi si prospetta un periodo di bel tempo costante.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Follonica il cielo sarà sereno con una temperatura di +24°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità attorno ai 9,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +32°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 13,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 46%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che si manterranno intorno ai +33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 24,8km/h. L’umidità salirà leggermente al 48%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a +25,9°C intorno alle ore 23:00. Il vento si attenuerà provenendo sempre da Nord con una velocità di 13,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità attorno ai 12,6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +33,7°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 9,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che si manterranno intorno ai +34,5°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 25,7km/h. L’umidità salirà leggermente al 46%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a +25,9°C intorno alle ore 23:00. Il vento si manterrà provenendo sempre da Nord con una velocità di 12,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità attorno ai 11,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +32,6°C intorno alle ore 10:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 16,3km/h. L’umidità si manterrà intorno al 42%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che si manterranno intorno ai +33,2°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 18,5km/h. L’umidità salirà leggermente al 50%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a +24°C intorno alle ore 23:00. Il vento si manterrà provenendo sempre da Nord con una velocità di 15,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 88% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità attorno ai 12,6km/h. L’umidità si attesterà intorno all’89% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +31,3°C intorno alle ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 19,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45%.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che si manterranno intorno ai +31,7°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 18,8km/h. L’umidità salirà leggermente al 44%.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a +24°C intorno alle ore 23:00. Il vento si manterrà provenendo sempre da Nord con una velocità di 15,5km/h. L’umidità si attesterà intorno all’88% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

