Previsioni Meteo Forlì: il bollettino per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Le previsioni meteo per Forlì indicano una settimana con variazioni significative delle condizioni atmosferiche. Lunedì, il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino, ma si schiarirà nel pomeriggio, con temperature che raggiungeranno i +35,8°C. Martedì e mercoledì il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a +37,6°C. Giovedì si prevede un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature comprese tra i +24,5°C e i +30,1°C. I venti saranno variabili, con una velocità media di 6,6km/h e un’umidità intorno al 63%.

Lunedì 15 Luglio

Notte: Durante la notte a Forlì, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 85%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,3°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 5,8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature saliranno fino a +31,8°C con una brezza leggera proveniente da Nord Est a 5,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, diventando sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,8°C con venti provenienti da Est – Nord Est a 16,5km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C con una brezza leggera proveniente da Est a 8,2km/h.

Martedì 16 Luglio

Notte: Durante la notte a Forlì, cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,3°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 7,5km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +34,3°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a 12,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +37,6°C con venti da Sud – Sud Ovest a 16,4km/h.

Sera: In serata il cielo rimarrà sereno, senza nuvole, e le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una brezza leggera da Est – Sud Est a 11km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Durante la notte a Forlì, cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,9°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 8,8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a 6,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 13%. Le temperature massime raggiungeranno i +37,6°C con venti da Est – Nord Est a 17,3km/h.

Sera: In serata il cielo avrà nubi sparse con una copertura del 56%, e le temperature si manterranno intorno ai +27,8°C con una brezza leggera da Est – Sud Est a 6,1km/h.

Giovedì 18 Luglio

Le previsioni per Giovedì 18 Luglio a Forlì indicano un cielo sereno durante tutta la giornata, con temperature che si attesteranno intorno ai +24,5°C durante la notte e saliranno fino a +30,1°C durante la mattina. I venti saranno prevalentemente da Ovest – Sud Ovest con una velocità media di 6,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 63%.

