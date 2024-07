Previsioni Meteo Forlì: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Forlì si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le previsioni del tempo indicano che la mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa che varierà tra il 56% e il 97%. Le temperature si manterranno intorno ai 23-29°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 63-91%. Le temperature massime raggiungeranno i 31-32°C, con una leggera diminuzione della percezione a causa della presenza di vento.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente, arrivando al 0-2%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22-24°C, offrendo un clima più fresco e gradevole.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Forlì, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un cielo sereno e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti improvvisi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.7° perc. +23.9° prob. 30 % 7.8 SO max 8.1 Libeccio 65 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.34 mm 12.2 ONO max 22 Maestrale 89 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.22 mm 7.6 NO max 10.4 Maestrale 83 % 1012 hPa 9 nubi sparse +28.3° perc. +29.5° prob. 22 % 10.8 N max 7.8 Tramontana 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +30.3° perc. +31.4° 0.3 mm 9.8 NE max 8.3 Grecale 49 % 1010 hPa 15 nubi sparse +31.1° perc. +32° prob. 16 % 6.1 NE max 8.2 Grecale 46 % 1009 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +29.2° prob. 9 % 15.2 ENE max 16.4 Grecale 57 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° prob. 1 % 4.4 SSE max 4.7 Scirocco 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:46

