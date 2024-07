Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Gallarate indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 30,2°C alle 09:00. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che potranno superare i 33°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge leggere con una copertura nuvolosa del 14% alle 17:00 e del 25% alle 19:00. Le precipitazioni potrebbero continuare anche in serata, con una copertura nuvolosa del 18% alle 20:00.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che potranno superare i 33°C nelle ore centrali. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010hPa.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Gallarate si prevede un generale miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si manterranno elevate ma senza raggiungere i valori estremi registrati in passato. Ci si aspetta quindi un clima caldo ma piuttosto stabile, con possibili precipitazioni solo in alcune ore del giorno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Gallarate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 40 % 8.5 N max 14.7 Tramontana 74 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +19.9° prob. 4 % 7.8 N max 11.9 Tramontana 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 5.6 N max 8.4 Tramontana 64 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +29.9° Assenti 2.7 OSO max 2.4 Libeccio 40 % 1011 hPa 12 cielo sereno +33.6° perc. +33.4° Assenti 7.9 SO max 6.6 Libeccio 34 % 1009 hPa 15 cielo sereno +33.7° perc. +34.2° prob. 17 % 7.4 OSO max 6.3 Libeccio 37 % 1007 hPa 18 poche nuvole +23.4° perc. +23.7° prob. 52 % 14.3 N max 30.6 Tramontana 70 % 1008 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21.2° prob. 56 % 9.2 NNO max 18.7 Maestrale 80 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:49

