Previsioni Meteo Gallarate: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Gallarate prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio si avranno nubi sparse con una percentuale del 84%. La temperatura massima si attesterà sui 31,1°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 31°C.

Durante la mattina, la velocità del vento sarà compresa tra i 5,5km/h e i 7,5km/h, proveniente prevalentemente da Est – Sud Est. Nel pomeriggio, il vento si attenuerà leggermente, con una velocità che oscillerà tra i 5,6km/h e i 6,4km/h, proveniente da Sud – Sud Est. Le raffiche di vento saranno assenti in entrambi i periodi della giornata.

Le precipitazioni saranno presenti solo in serata, con piogge leggere che potranno raggiungere un massimo di 0,79mm. L’umidità relativa dell’aria sarà più elevata al mattino, con valori intorno al 57%, mentre nel pomeriggio si attesterà intorno al 40%.

In conclusione, Mercoledì 24 Luglio a Gallarate si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e piogge leggere in serata. Le temperature massime si attesteranno sui 31,1°C, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni serali e di adattare l’abbigliamento alle temperature in aumento nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.2 mm 9.3 N max 16.5 Tramontana 82 % 1014 hPa 3 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° prob. 4 % 8.5 N max 15.2 Tramontana 78 % 1014 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +20.7° Assenti 6.1 NNE max 11.7 Grecale 66 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.8° perc. +27.2° Assenti 6.8 E max 8.8 Levante 50 % 1014 hPa 12 nubi sparse +30.3° perc. +30.3° Assenti 6.6 SE max 5.8 Scirocco 42 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +31° Assenti 7.3 S max 7.2 Ostro 41 % 1011 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 9 % 7 SO max 10.8 Libeccio 68 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +22.1° perc. +22.7° 0.45 mm 4.2 NNE max 4.4 Grecale 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:42 e tramonta alle ore 03:42

