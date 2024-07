Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Garbagnate Milanese mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 6-12%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +29°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima intorno all’1-4%. Le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con valori intorno ai +30°C. La percezione di calore potrebbe superare i +30°C, quindi si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di idratarsi adeguatamente.

In serata, il cielo continuerà a essere sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno piacevoli, con valori intorno ai +23°C. La probabilità di precipitazioni è praticamente nulla, quindi non ci saranno piogge da temere.

In generale, la giornata di Lunedì 15 Luglio a Garbagnate Milanese si prospetta come una giornata estiva tipica, con sole, caldo e poche nuvole. Le condizioni meteo saranno ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il clima estivo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21° perc. +21.2° Assenti 4 NNO max 5.1 Maestrale 80 % 1013 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +20.1° Assenti 3.8 NNE max 4 Grecale 80 % 1014 hPa 6 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° Assenti 3.5 NE max 5.8 Grecale 75 % 1014 hPa 9 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.6 SE max 7.4 Scirocco 59 % 1015 hPa 12 poche nuvole +29.3° perc. +29.8° Assenti 7.1 SSE max 8.7 Scirocco 48 % 1014 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +30.5° Assenti 6.7 SSE max 7.2 Scirocco 48 % 1013 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +28.9° Assenti 4.4 S max 7 Ostro 71 % 1012 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.2° prob. 7 % 4.3 NNO max 4.6 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 21:07

