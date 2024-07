Previsioni Meteo Gela: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gela per Domenica 28 Luglio indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +25,6°C. La mattina proseguirà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i +28,3°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai +28,3°C con venti leggeri che soffieranno da Sud Ovest. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli, intorno ai +25,6°C.

In generale, la giornata di Domenica 28 Luglio a Gela si preannuncia calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo siciliano.

Guardando oltre, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gela indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno piuttosto costanti e condizioni di bel tempo. Quindi, se hai in programma attività all’aperto, saranno giornate ideali per goderti il clima estivo della Sicilia.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Gela

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.6° perc. +26° Assenti 3.2 NNO max 4 Maestrale 68 % 1016 hPa 4 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 2.7 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1017 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +28.5° Assenti 4.8 SO max 4.3 Libeccio 59 % 1017 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +29.8° Assenti 14.3 SO max 13.7 Libeccio 59 % 1018 hPa 13 cielo sereno +28.1° perc. +30° Assenti 16.1 SO max 16.5 Libeccio 63 % 1017 hPa 16 cielo sereno +27.4° perc. +29.2° Assenti 14.6 OSO max 17.6 Libeccio 66 % 1016 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 3.9 O max 6.2 Ponente 73 % 1016 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 4.1 N max 5 Tramontana 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:11

