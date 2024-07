Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Ginosa, si prevede un clima caldo e soleggiato con temperature in netto aumento. Il cielo resterà sereno per tutto il weekend, con brezze leggere o vivaci a seconda dei momenti della giornata. Le temperature saranno particolarmente elevate, raggiungendo valori massimi nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, per garantire il benessere e la sicurezza.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Ginosa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 15,7km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 la temperatura raggiungerà i +29,3°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest a 23,6km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare. Alle 13:00 si arriverà a +35,2°C con una brezza vivace da Nord a 22,8km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature più miti. Alle 19:00 si attesterà sui +26,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 11,6km/h.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte a Ginosa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +23,9°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 9,9km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 la temperatura sarà di +33,2°C con una brezza leggera da Nord a 11,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature saranno molto elevate. Alle 14:00 si raggiungerà +36,8°C con una brezza da Est – Nord Est a 15,8km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 20:00 si attesterà sui +27,8°C con una brezza di Nord Ovest a 3,6km/h.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte a Ginosa, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,8°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 5,5km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 la temperatura sarà di +36,3°C con una brezza leggera da Nord Est a 6,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature saranno molto elevate. Alle 15:00 si raggiungerà +36,4°C con una brezza da Est – Sud Est a 16,3km/h.

Sera: In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature elevate. Alle 21:00 si attesterà sui +28,1°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 6km/h.

In conclusione, il fine settimana a Ginosa si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in netto aumento e cielo sereno per l’intera durata del weekend. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

