Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Ginosa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno i +36,9°C durante le ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque molto calda, attestandosi intorno ai +35,9°C.

Durante la mattina e il primo pomeriggio, il vento soffierà principalmente da sud e sud-est, con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h. Nel corso del pomeriggio, la direzione del vento tenderà a virare verso sud-est e est, mantenendo comunque una velocità sostenuta intorno ai 15-20 km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative.

L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 23-31%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1007-1011 hPa.

In conclusione, Sabato 20 Luglio a Ginosa si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature elevate e cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.7 NO max 5.9 Maestrale 43 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 6.4 NO max 6.7 Maestrale 45 % 1010 hPa 7 cielo sereno +32.6° perc. +31.4° Assenti 3.2 OSO max 2.9 Libeccio 29 % 1010 hPa 10 cielo sereno +36.5° perc. +35.4° Assenti 15.4 SSE max 12.5 Scirocco 23 % 1008 hPa 13 cielo sereno +36.6° perc. +35.4° Assenti 18.3 SSE max 18.3 Scirocco 23 % 1007 hPa 16 nubi sparse +33.6° perc. +32.4° Assenti 10.2 SE max 14.5 Scirocco 28 % 1007 hPa 19 nubi sparse +28.3° perc. +28.2° Assenti 7.5 ENE max 7.8 Grecale 43 % 1008 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7 N max 9.2 Tramontana 54 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.