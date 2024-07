Previsioni Meteo Gioia Tauro: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Gioia Tauro indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina calabrese per tutto il giorno.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità sarà alta, intorno all’87%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 30°C verso le ore 10:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà arrivare fino a 12,6km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Il vento proveniente da Nord Ovest potrà raggiungere i 13,3km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 57%.

In serata, il tempo continuerà a essere favorevole, con temperature più miti che si attesteranno intorno ai 25-26°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà più leggero, con una velocità intorno ai 5-6km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Gioia Tauro indicano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature piacevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature gradevoli. Sia oggi che nei prossimi giorni, non sono previste precipitazioni e il vento sarà generalmente di intensità moderata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.7° perc. +25.5° Assenti 2.6 SE max 6.6 Scirocco 87 % 1016 hPa 3 cielo sereno +24.6° perc. +25.3° Assenti 1.9 SE max 5.7 Scirocco 86 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +29.7° Assenti 2.4 ONO max 6.2 Maestrale 73 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +33.2° Assenti 10.7 ONO max 10.3 Maestrale 60 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +33.9° Assenti 12 NO max 12 Maestrale 57 % 1015 hPa 15 cielo sereno +29.9° perc. +32.5° Assenti 10.5 NO max 12 Maestrale 59 % 1014 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +29° Assenti 6.4 ONO max 8.7 Maestrale 77 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.8° Assenti 1.8 ENE max 5.9 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:15

