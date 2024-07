Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Giugliano in Campania per Martedì 23 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,7°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera, ma comunque resterà piuttosto calda.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, partendo dai 26,3°C alle prime ore del giorno fino a superare i 32°C verso le ore 10:00. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la temperatura massima si attesterà sui 33,7°C intorno alle ore 11:00, con un vento che si intensificherà provenendo da Ovest.

In serata, il cielo continuerà ad essere sereno con poche nuvole sparse, la temperatura si abbasserà leggermente, ma resterà piacevole, attorno ai 27,4°C alle ore 21:00. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Giugliano in Campania indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° prob. 12 % 9.9 NO max 14.3 Maestrale 65 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 8.3 N max 10.5 Tramontana 64 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 8.1 NNE max 11.3 Grecale 49 % 1012 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +32° Assenti 3.5 NNO max 9.6 Maestrale 37 % 1012 hPa 12 cielo sereno +33.5° perc. +33.9° Assenti 23.6 O max 20.7 Ponente 37 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +32.2° Assenti 22.6 ONO max 28.4 Maestrale 45 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.1° perc. +30.6° Assenti 12 O max 18.4 Ponente 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +29.3° Assenti 7.8 OSO max 11.5 Libeccio 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:07 e tramonta alle ore 03:07

