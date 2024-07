Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domenica 21 Luglio a Gorizia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le prime ore della mattina vedranno una leggera copertura nuvolosa, ma nel complesso il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata.

Meteo a Gorizia:

Nel dettaglio, la mattinata inizierà con una copertura nuvolosa al 1%, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. Nel corso delle ore successive, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalando una splendida giornata estiva con temperature in costante aumento. Nel primo pomeriggio, infatti, il termometro raggiungerà i +28°C, per poi stabilizzarsi intorno ai +29°C nel tardo pomeriggio.

Previsioni Meteo:

Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere che non supereranno i 10km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Considerazioni Finali:

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gorizia, possiamo affermare che la situazione rimarrà stabile, con condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Si consiglia di approfittare di questa giornata per trascorrere del tempo all’aria aperta e godere delle bellezze della natura in tutta la loro magnificenza. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per non essere impreparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.6° perc. +18.8° Assenti 8.6 ENE max 8.2 Grecale 87 % 1010 hPa 3 cielo sereno +18.2° perc. +18.3° Assenti 9.6 ENE max 8.9 Grecale 87 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.1° perc. +22.3° Assenti 4.1 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 5.2 SO max 5 Libeccio 55 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +29.4° Assenti 10 OSO max 9.5 Libeccio 51 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.3° perc. +29.5° Assenti 9.4 OSO max 9.5 Libeccio 57 % 1008 hPa 18 cielo sereno +25° perc. +25.6° Assenti 0.4 OSO max 1.9 Libeccio 77 % 1007 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +22.2° prob. 38 % 3 ESE max 4.1 Scirocco 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:31 e tramonta alle ore 03:31

