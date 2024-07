Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorizia indicano una settimana caratterizzata da temperature in aumento e cieli prevalentemente sereni. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni, con piccole variazioni di umidità. Non sono previste precipitazioni significative, ma si consiglia di fare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Gorizia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,7°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 8,6km/h. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle prime ore del mattino, con cielo sereno e temperature in lieve aumento fino a +21,6°C alle 05:00. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 10,2km/h sempre dalla stessa direzione.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +32,3°C alle 11:00. Il vento soffierà leggero da Ovest a una velocità di 5,9km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 40%, con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature massime saranno di +32,7°C alle 12:00, con vento leggero da Ovest a 7,8km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in calo fino a +22,9°C alle 23:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Est – Nord Est a 6,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno miti, con un minimo di +21,6°C alle 05:00. Il vento soffierà leggero da Nord Est a 6,1km/h. Le condizioni di umidità saranno intorno al 70%, con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,5°C alle 00:00. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a 5,5km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà stabile intorno al 68%, con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sempre sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C alle 10:00. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est a 5,1km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 41%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +32,4°C alle 14:00, con vento leggero da Ovest – Sud Ovest a 6,7km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e temperature in calo fino a +23,3°C alle 23:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da Est – Nord Est a 7,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 78%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a 8,7km/h. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 74%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C alle 02:00. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a 11,8km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà stabile intorno al 71%, con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +33,4°C alle 12:00. Il vento sarà leggero da Est a 9,8km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 42%, con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 43%. Le temperature massime saranno di +33,9°C alle 13:00, con vento leggero da Est – Nord Est a 8,5km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 41%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 67%. Le temperature caleranno fino a +24,9°C alle 19:00. Il vento sarà leggero da Nord – Nord Est a 4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 85%, con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C con una brezza leggera proveniente da Est – Nord Est a 13,9km/h. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 69%, con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,6°C alle 01:00. Il vento sarà leggero da Nord Est a 13,9km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà stabile intorno al 70%, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,7°C alle 08:00. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a 14,8km/h. Le condizioni di umidità si manterranno intorno al 49%, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime saranno di +30,9°C alle 17:00, con vento leggero da Nord – Nord Ovest a 9,1km/h. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 100%. Le temperature caleranno fino a +26,4°C alle 20:00. Il vento sarà leggero da Est – Nord Est a 9,6km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70%, con una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Gorizia si preannunciano caldi e soleggiati, con temperature in aumento e cieli generalmente sereni. Sono previste solo lievi variazioni nelle condizioni del vento e dell’umidità, senza precipitazioni significative. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

