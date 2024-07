Previsioni Meteo Gragnano: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gragnano per Venerdì 19 Luglio indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i +31,6°C durante la mattina.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento, con una percezione di caldo che arriverà fino a +32,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 6,8km/h e i 10,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,1°C con venti che potranno raggiungere i 15,5km/h provenienti da Ovest.

La situazione non cambierà significativamente in serata, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i +27,4°C. Il vento sarà ancora proveniente da Sud – Sud Ovest con intensità tra i 4,7km/h e i 6,4km/h.

In base alle previsioni, possiamo affermare che Venerdì 19 Luglio sarà una giornata di bel tempo a Gragnano, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e assenza di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +28.6° Assenti 4.3 ONO max 5 Maestrale 64 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 1.5 OSO max 4.3 Libeccio 69 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +29.1° Assenti 2.2 S max 2.2 Ostro 58 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +32.4° Assenti 9.5 SO max 6.8 Libeccio 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +32.6° Assenti 14.1 OSO max 12.8 Libeccio 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.9° perc. +32° Assenti 14.2 O max 16.2 Ponente 48 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +30.2° Assenti 10.2 O max 11 Ponente 57 % 1013 hPa 21 cielo sereno +27.4° perc. +28.9° Assenti 1.9 SSO max 4.7 Libeccio 64 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:26

