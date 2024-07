Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Gragnano per Lunedì 15 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà la cittadina campana per tutto il giorno.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà leggero da sud-ovest, contribuendo a rinfrescare l’aria. L’umidità sarà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo, con valori che potranno superare i 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma continuerà a provenire da sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 45%, mentre la pressione atmosferica resterà stabile sui 1012hPa.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 28°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, contribuendo a creare un clima gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 55%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1012hPa.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Gragnano si prospetta una giornata estiva all’insegna del sole e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura circostante. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Gragnano per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 4.5 N max 5.2 Tramontana 54 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 2.4 ESE max 3.6 Scirocco 54 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +27.9° Assenti 1.5 S max 2.2 Ostro 49 % 1013 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +31.8° Assenti 7.5 SO max 5.3 Libeccio 40 % 1012 hPa 12 poche nuvole +31.6° perc. +32.5° Assenti 14.5 OSO max 12.7 Libeccio 45 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +32° Assenti 12.8 O max 14.3 Ponente 46 % 1012 hPa 18 cielo sereno +29.6° perc. +30.6° Assenti 8.7 ONO max 10.3 Maestrale 51 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +28.7° Assenti 4.1 ONO max 5.8 Maestrale 57 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:29

