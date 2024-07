Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Gragnano si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno e copertura nuvolosa pari al 0% per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una massima di +29,7°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29,3°C verso le 11:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 10,4km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà su Gragnano senza ostacoli, con temperature che si manterranno intorno ai +29,6°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 12,3km/h.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +25,6°C verso le 23:00. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest con una velocità di 4,8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Gragnano indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Consulta sempre le previsioni del tempo per pianificare al meglio le tue attività all’aperto a Gragnano.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Gragnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 3.9 SSO max 6 Libeccio 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° Assenti 2.9 ESE max 3.8 Scirocco 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +25.7° perc. +26° Assenti 1.8 S max 4.5 Ostro 66 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +29.9° Assenti 8 SO max 6.3 Libeccio 55 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +31° Assenti 12.5 OSO max 11.6 Libeccio 54 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +30.8° Assenti 12.8 O max 13 Ponente 55 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +29.1° Assenti 9.2 ONO max 10.8 Maestrale 62 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.2 O max 7.9 Ponente 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:50 e tramonta alle ore 20:26

