Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani martedì 30 luglio

Martedì 30 Luglio a Guidonia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi che potranno superare i +38°C nelle ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +26-27°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est. La mattina sarà caratterizzata da un graduale aumento delle temperature, con valori che raggiungeranno i +34-35°C verso le ore centrali. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra Nord e Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature che potranno superare i +37-38°C, soprattutto nelle ore più calde. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Ovest – Sud Ovest. Anche durante la sera, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +27-29°C e una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Guidonia ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo afoso. Le temperature potrebbero subire variazioni minime, ma nel complesso il clima rimarrà estivo e soleggiato. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle temperature elevate, cercando di rimanere idratati e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 6.9 NE max 7.3 Grecale 48 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 6.5 NE max 7.1 Grecale 60 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.6° perc. +29.3° Assenti 4.8 NNE max 6.2 Grecale 51 % 1014 hPa 9 cielo sereno +34.7° perc. +35.2° Assenti 8.3 OSO max 5.9 Libeccio 34 % 1014 hPa 12 cielo sereno +38° perc. +37.9° Assenti 13.4 OSO max 10.1 Libeccio 25 % 1012 hPa 15 cielo sereno +35.9° perc. +36.7° Assenti 17.9 OSO max 16.6 Libeccio 33 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.3° perc. +31.5° Assenti 7.3 SO max 11.4 Libeccio 41 % 1012 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +28.1° Assenti 3.9 E max 3.9 Levante 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:26

