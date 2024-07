Previsioni Meteo Guidonia: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Guidonia indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 38,2°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,1°C durante la notte. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico adeguato.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Nel primo pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo, portando le temperature ai valori massimi della giornata. Il vento si intensificherà leggermente, mantenendo comunque condizioni di ventilazione ottimali.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate. La brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mitigare il caldo, garantendo un clima piacevole nonostante le temperature elevate.

In serata, il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera diminuzione delle temperature. Il vento proveniente da Sud – Sud Est porterà una leggera frescura, ideale per trascorrere piacevoli momenti all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Guidonia confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e condizioni di ventilazione ottimali. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Guidonia per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 5 ENE max 4.7 Grecale 46 % 1016 hPa 3 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 5 NE max 5 Grecale 48 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28.2° perc. +28.1° Assenti 3 N max 3.6 Tramontana 43 % 1016 hPa 9 cielo sereno +34.6° perc. +33.9° Assenti 6.9 OSO max 4.6 Libeccio 29 % 1015 hPa 12 cielo sereno +37.6° perc. +36.6° Assenti 10 SO max 7.2 Libeccio 22 % 1014 hPa 15 cielo sereno +36.2° perc. +35.9° Assenti 19.3 OSO max 17.7 Libeccio 28 % 1012 hPa 18 cielo sereno +31.7° perc. +31.3° Assenti 7.3 SSO max 12.5 Libeccio 37 % 1013 hPa 21 cielo sereno +27.3° perc. +27.7° Assenti 3.2 ESE max 4.6 Scirocco 50 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:37

