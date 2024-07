Previsioni Meteo Iglesias: il bollettino per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Martedì 9 Luglio a Iglesias si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +32°C. Nel corso della mattinata, la brezza leggera proveniente da Ovest favorirà un leggero calo delle temperature percepita.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole nel cielo e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +31°C. Il vento proveniente da Ovest contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai +28°C. Il vento proveniente da Nord Ovest porterà una piacevole brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Iglesias indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica nella zona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +21.7° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 73 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.1° Assenti 2.4 ENE max 3.4 Grecale 72 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° Assenti 4.3 ESE max 5.6 Scirocco 52 % 1015 hPa 9 cielo sereno +32.4° perc. +31.8° Assenti 3.7 O max 5.8 Ponente 34 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31.9° perc. +32° Assenti 13.7 O max 11.7 Ponente 39 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.3° perc. +30.7° Assenti 12.1 ONO max 13.2 Maestrale 45 % 1015 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +28.5° Assenti 3.9 NO max 8.4 Maestrale 51 % 1015 hPa 21 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 4.6 SE max 5 Scirocco 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:53

