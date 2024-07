Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Imola si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature saranno in netto aumento durante la giornata, con valori che raggiungeranno punte elevate nelle ore centrali.

Mattina:

Durante la mattina il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa si attesterà intorno allo 0%. Le temperature saranno piacevoli, con valori che si aggireranno intorno ai +27°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a superare i +35°C verso le ore centrali.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il meteo a Imola sarà caratterizzato da cielo sereno e assenza di nuvole. Le temperature continueranno ad aumentare, con valori massimi che potranno toccare i +37°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità variabile, fino a raggiungere raffiche vivaci nelle ore più calde.

Sera:

Anche al tramonto il cielo si presenterà sereno, con una leggera probabilità di nuvole in aumento verso le ore notturne. Le temperature saranno ancora elevate, attorno ai +25°C, e il vento sarà moderato proveniente da Sud – Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Venerdì 12 Luglio a Imola sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per chi ama il caldo estivo. Le temperature si manterranno elevate anche nei giorni successivi, con condizioni di bel tempo che dovrebbero perdurare nel fine settimana. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +23.8° Assenti 11.3 SO max 13.9 Libeccio 53 % 1013 hPa 3 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 8 SO max 9.4 Libeccio 57 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +27.5° Assenti 5.8 SO max 7.2 Libeccio 47 % 1012 hPa 9 cielo sereno +34° perc. +33.3° Assenti 6.7 SO max 13.7 Libeccio 30 % 1011 hPa 12 cielo sereno +37.1° perc. +36.6° Assenti 17.2 SO max 24.6 Libeccio 25 % 1009 hPa 15 cielo sereno +36.9° perc. +36.5° Assenti 23.8 SO max 27.7 Libeccio 26 % 1008 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +31.3° Assenti 18.5 SO max 37.3 Libeccio 37 % 1007 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° prob. 2 % 15.4 SSO max 35.2 Libeccio 49 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:54

