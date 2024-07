Previsioni Meteo Imola: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Imola si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e calde. Le prime ore del mattino saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 25°C. Durante la mattina, il termometro salirà gradualmente, con punte di 36°C attese per le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mantenendo una velocità compresa tra i 10km/h e i 15km/h. L’umidità si attesterà intorno al 30%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con la comparsa di qualche nuvola in alcune ore. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 38°C, con una leggera diminuzione verso sera. Nel tardo pomeriggio e in serata è prevista la possibilità di qualche pioggia leggera, con quantitativi minimi di 0.15mm. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 42% verso le 18:00. L’umidità salirà al 52% con la comparsa delle prime precipitazioni.

Durante la serata, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con la persistenza di piogge leggere e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, mentre l’umidità raggiungerà il 67%. Il vento soffierà principalmente da ovest-sud ovest, con raffiche leggere.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Imola si prevede una giornata con un inizio soleggiato e caldo, seguito da un pomeriggio instabile con possibili precipitazioni leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteo durante la giornata e munirsi di un ombrello in caso di pioggia improvvisa. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Imola.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 5.8 OSO max 5.7 Libeccio 55 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +23.7° Assenti 5.7 O max 6.2 Ponente 59 % 1017 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +28.2° Assenti 5.5 NO max 7.2 Maestrale 49 % 1017 hPa 9 cielo sereno +33.4° perc. +33.4° Assenti 11.3 N max 9.8 Tramontana 35 % 1016 hPa 12 cielo sereno +37.3° perc. +37.1° Assenti 14.2 N max 12.3 Tramontana 26 % 1014 hPa 15 cielo sereno +37.5° perc. +37.4° Assenti 19.1 NE max 18 Grecale 26 % 1012 hPa 18 nubi sparse +31.8° perc. +31.9° Assenti 8.7 E max 13.9 Levante 39 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.3° perc. +24.5° 0.41 mm 8 OSO max 7.6 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:49

