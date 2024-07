Previsioni Meteo Imola: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Venerdì 26 Luglio a Imola si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore del giorno saranno contraddistinte da poche nuvole e temperature gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il risveglio della città.

Meteo a Imola:

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente e temperature in costante aumento. Il vento soffierà leggero da Est – Nord Est, mantenendo un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Imola, con una leggera presenza di nubi sparse che non comprometteranno il bel tempo. Le temperature raggiungeranno valori elevati, con una brezza che contribuirà a mitigare il caldo.

La sera sarà all’insegna della serenità, con un cielo sgombro da nuvole e temperature che si manterranno piacevoli. Il vento, seppur leggero, sarà ancora presente, garantendo una piacevole frescura.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Imola si presentano ottimali per chi desidera trascorrere una giornata all’aperto, godendo del bel tempo e delle temperature estive. Le condizioni atmosferiche si prevedono stabili e senza precipitazioni, ideali per svolgere attività all’aria aperta. Tuttavia, è consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari, vista l’intensità del sole prevista per la giornata.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Imola si prospetta una giornata all’insegna del sole e del caldo, ideale per godersi a pieno l’estate e le bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Imola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 2.4 S max 5 Ostro 69 % 1012 hPa 3 poche nuvole +20.7° perc. +20.7° Assenti 3.9 SO max 4.7 Libeccio 72 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° Assenti 2.6 NNO max 2.7 Maestrale 57 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +30.5° Assenti 8 ENE max 7.3 Grecale 37 % 1012 hPa 12 cielo sereno +35.2° perc. +34.5° Assenti 12.8 NE max 14 Grecale 28 % 1011 hPa 15 nubi sparse +32.8° perc. +32.6° Assenti 22.4 E max 17.7 Levante 35 % 1011 hPa 18 poche nuvole +29.2° perc. +29.1° Assenti 15.2 E max 21.7 Levante 43 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24° perc. +24° Assenti 5 S max 7.5 Ostro 57 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:30 e tramonta alle ore 03:30

