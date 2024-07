Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Lunedì 15 Luglio a La Spezia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con cielo sereno e assenza di precipitazioni.

Nella prima parte della giornata, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, che andrà via via diradandosi. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C nelle prime ore del giorno, per poi salire gradualmente fino a toccare i +29°C nel primo pomeriggio.

Durante il pomeriggio e la sera, il cielo rimarrà sereno e limpido, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +28°C nel primo pomeriggio che scenderanno leggermente verso sera, attestandosi intorno ai +24°C.

Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud-Ovest con intensità variabile tra i 5km/h e i 10km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50% durante il giorno.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a La Spezia si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature gradevoli e il cielo sereno renderanno la giornata perfetta per godersi il bel tempo e le bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.2 NNE max 6.8 Grecale 56 % 1013 hPa 3 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 6.6 NE max 6.5 Grecale 53 % 1013 hPa 6 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° Assenti 5.8 ENE max 7.2 Grecale 59 % 1014 hPa 9 cielo sereno +27.3° perc. +27.9° Assenti 3.8 S max 3.8 Ostro 52 % 1014 hPa 12 cielo sereno +28.9° perc. +29.2° Assenti 5.5 SSO max 5.5 Libeccio 47 % 1013 hPa 15 cielo sereno +28.5° perc. +28.9° prob. 3 % 5.7 O max 7.9 Ponente 48 % 1013 hPa 18 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° prob. 2 % 6.8 O max 8.2 Ponente 64 % 1013 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 8 NNO max 9.4 Maestrale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:59

