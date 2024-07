Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Lainate si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa verso le prime ore del pomeriggio. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con possibili schiarite nel tardo pomeriggio.

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Lainate indicano che la temperatura massima si attesterà intorno ai 31,1°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si registrerà intorno ai 20°C durante la notte. La temperatura percepita sarà leggermente superiore alla temperatura effettiva, con valori che potranno variare di qualche grado.

Durante la mattina e il primo pomeriggio, è prevista una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est, con velocità del vento che si manterranno attorno ai 8-10 km/h. Nel tardo pomeriggio, la direzione del vento tenderà a virare verso Sud – Sud Est, mantenendo comunque una intensità leggera.

Le precipitazioni saranno presenti nel corso della giornata, con piogge di intensità variabile. Le precipitazioni più consistenti sono attese nelle ore serali, con valori che potranno raggiungere i 0.72mm di pioggia leggera.

L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori mediamente elevati, con punte fino al 90% durante le precipitazioni serali. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012hPa nel corso della giornata.

In base alla situazione meteo attesa per Mercoledì 24 Luglio a Lainate, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di munirsi di un ombrello in caso di piogge previste. Le temperature saranno gradevoli, ma si consiglia comunque di proteggersi adeguatamente in caso di esposizione prolungata al sole.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lainate indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +22.3° 0.17 mm 6.5 N max 9.8 Tramontana 90 % 1014 hPa 3 poche nuvole +20° perc. +20.2° prob. 4 % 7.3 N max 10.1 Tramontana 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 4.5 NE max 8.5 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 8.1 ESE max 9.9 Scirocco 60 % 1014 hPa 12 cielo coperto +29.9° perc. +30.8° Assenti 8.1 SE max 6.8 Scirocco 49 % 1013 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +31.8° prob. 1 % 10.3 SSE max 8.7 Scirocco 45 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +27° perc. +28.8° 0.22 mm 6.7 S max 9.2 Ostro 69 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +23.2° perc. +23.8° 0.46 mm 3.2 ENE max 4.1 Grecale 87 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:43 e tramonta alle ore 03:43

