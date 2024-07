Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Lainate, ci attendono condizioni meteorologiche instabili con piogge intermittenti e copertura nuvolosa prevalente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni che potrebbero interessare tutte le fasce orarie. Venerdì, pioggia leggera e nuvolosità al 100%, con temperature che varieranno da +22°C a +27,5°C. Sabato, pioggia leggera e nuvolosità al 91%, con temperature tra +20,5°C e +24,5°C. Domenica, cielo coperto e nubi sparse, con temperature da +20,2°C a +25,1°C.

Venerdì 12 Luglio

Nel corso della notte a Lainate ci aspettiamo pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,8°C. Il vento soffierà a 3km/h provenendo da Nord Ovest con raffiche fino a 5,2km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.58mm con un’umidità del 91% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +22,1°C, percepite come +22,8°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest a 3,8km/h con raffiche fino a 5km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 1.46mm con un’umidità del 93% e una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio il tempo continuerà ad essere instabile con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, percepite come +29,8°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Sud a 6,6km/h con raffiche fino a 6,7km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.32mm con un’umidità del 68% e una pressione di 1011hPa.

In serata la situazione non migliorerà, con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno sui +24,5°C, percepite come +25,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 8,5km/h con raffiche fino a 1.9mm. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 87% di umidità con una pressione di 1007hPa.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte ci aspettiamo pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento soffierà a 8,7km/h provenendo da Nord con raffiche fino a 17,1km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.46mm con un’umidità dell’93% e una pressione di 1008hPa.

La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si attesteranno sui +20,8°C, percepite come +21°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud a 0,6km/h con raffiche fino a 1,4km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.14mm con un’umidità dell’82% e una pressione di 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature saliranno fino a +24,5°C, percepite come +24,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 1,7km/h con raffiche fino a 2,2km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.49mm con un’umidità del 71% e una pressione di 1010hPa.

In serata la situazione non cambierà molto, con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno sui +23°C, percepite come +23,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 5km/h con raffiche fino a 5,4km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0.1mm con un’umidità dell’80% e una pressione di 1010hPa.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte ci aspettiamo un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 5,3km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere 0mm con un’umidità dell’85% e una pressione di 1012hPa.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con copertura nuvolosa al 62%. Le temperature si attesteranno sui +20,2°C, percepite come +20,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,1km/h con raffiche fino a 4,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità dell’85% e una pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature saliranno fino a +25,1°C, percepite come +25,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 3,2km/h con raffiche fino a 3,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 63% e una pressione di 1013hPa.

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno sui +23,5°C, percepite come +24°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Ovest a 4,5km/h con raffiche fino a 4,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità dell’79% e una pressione di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Lainate sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili con piogge intermittenti e copertura nuvolosa prevalente. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni che potrebbero interessare tutte le fasce orarie.

