Previsioni Meteo Lamezia Terme: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

Martedì 16 Luglio a Lamezia Terme si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +28°C a causa dell’umidità del 65%.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con una lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischio di piogge. Le temperature massime toccheranno i +33°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +34°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di fino a 18km/h.

In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di circa 8km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Lamezia Terme indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Non sono previste precipitazioni e la stabilità atmosferica dovrebbe perdurare anche nei prossimi giorni. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 4.7 NO max 7.1 Maestrale 70 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.8° Assenti 4.1 N max 6.1 Tramontana 74 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +28.9° Assenti 6.7 O max 8.9 Ponente 65 % 1013 hPa 9 cielo sereno +32.2° perc. +34° Assenti 12.2 OSO max 10 Libeccio 47 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.3° perc. +34.4° Assenti 16.2 O max 16.5 Ponente 41 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +32.1° Assenti 15.6 O max 18.7 Ponente 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° Assenti 9.4 ONO max 14.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 21 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 6 NO max 9.8 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:17

