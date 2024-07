Previsioni Meteo Lavello: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Lavello si prevedono condizioni meteo variegate, con un mix di sole, nuvole e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i +22,5°C e i +35,5°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 56% – 66%. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 6,1km/h e i 50km/h, provenendo principalmente da direzioni occidentali.

Nelle prime ore della notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +24°C. Tuttavia, verso le prime ore del mattino, è prevista la possibilità di piogge leggere che potrebbero persistere fino alla mattinata. Durante la mattina, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con un aumento della copertura nuvolosa.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con possibili piogge moderate e venti forti che potrebbero raggiungere i 50km/h. La sera vedrà una diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai +23°C.

In base a queste previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di essere preparati a improvvisi cambiamenti nel corso della giornata. Per i prossimi giorni a Lavello, è probabile che le condizioni meteo rimangano variabili, con possibili schiarite alternate a piogge sparse. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 6.1 O max 10.2 Ponente 56 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° prob. 8 % 6.7 O max 9.8 Ponente 60 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +26.6° perc. +26.6° 0.24 mm 7.9 ONO max 12.2 Maestrale 47 % 1012 hPa 9 nubi sparse +31.7° perc. +31.3° prob. 9 % 15.9 NNO max 16.2 Maestrale 36 % 1011 hPa 12 poche nuvole +34.9° perc. +34.2° Assenti 18 N max 18.9 Tramontana 28 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +25.5° perc. +25.8° 0.83 mm 36 O max 49.5 Ponente 63 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.1° perc. +25.2° prob. 61 % 7.3 SO max 11.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 21 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° prob. 1 % 8.2 OSO max 11 Libeccio 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 03:02 e tramonta alle ore 03:02

