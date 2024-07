Previsioni Meteo Lecce: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Lecce prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà pari allo 0% con cielo sereno dall’alba al tramonto. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 32°C durante le ore centrali del giorno.

Durante la mattina, il termometro salirà gradualmente, partendo da circa +26°C alle 6:00 per arrivare a +32°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, ma comunque sopportabile grazie alla brezza leggera che soffierà da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà caldo ma non eccessivamente afoso, con valori intorno ai 31-32°C. Il vento sarà sempre di tipo brezza, con intensità variabile tra i 7km/h e i 11km/h proveniente da diverse direzioni, principalmente Nord e Est.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma resteranno comunque piacevoli, attorno ai 26-27°C. Il vento tenderà a intensificarsi leggermente, con raffiche fino a 12km/h provenienti da Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Lecce indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di godere appieno di questa giornata all’aria aperta, approfittando del clima favorevole che caratterizzerà la città di Lecce.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 10.7 NNO max 12.5 Maestrale 63 % 1012 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +23.4° Assenti 10.1 NNO max 11.7 Maestrale 65 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +27.3° Assenti 8.5 NNO max 10.3 Maestrale 50 % 1012 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +30° Assenti 8 NO max 9.4 Maestrale 33 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +31.4° Assenti 10 NNE max 12.2 Grecale 33 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +30.8° Assenti 7.7 ENE max 8.7 Grecale 35 % 1010 hPa 18 cielo sereno +27.6° perc. +27.8° Assenti 5.7 SSO max 8.9 Libeccio 47 % 1009 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8 SO max 8.9 Libeccio 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.