Previsioni Meteo Legnano: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Legnano indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa variabile intorno al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i +29°C verso le ore centrali. La brezza leggera proveniente da sud-est favorirà un aumento della percezione di calore.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i +32°C, con una percezione di calore che potrà superare i +33°C. Il vento sarà debole e l’umidità si manterrà intorno al 45%.

In serata, il cielo sarà ancora sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento sarà leggero e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Legnano prevedono una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature estive e un clima piacevole. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.8° perc. +22.4° prob. 12 % 7.1 N max 9.4 Tramontana 88 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.7° 0.1 mm 7.2 N max 9.9 Tramontana 88 % 1017 hPa 6 nubi sparse +22.3° perc. +22.7° prob. 22 % 4.8 N max 8.1 Tramontana 80 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +29.9° prob. 21 % 4.3 SE max 6.6 Scirocco 57 % 1019 hPa 12 cielo sereno +31.4° perc. +32.6° prob. 9 % 7.4 SSE max 6.7 Scirocco 47 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +32.9° prob. 3 % 8.1 S max 6.4 Ostro 45 % 1016 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +31.1° prob. 3 % 6.8 SO max 11.8 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.8° Assenti 3.8 NNO max 4 Maestrale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.