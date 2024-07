Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Legnano prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 67% e il 83%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C, con una leggera sensazione di fresco dovuta alla brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est.

Man mano che il giorno avanza, la copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 42% al 14% nel pomeriggio e in serata. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +30,2°C nel primo pomeriggio. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, mantenendo un clima piacevole e ventilato.

Le precipitazioni sono assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si attesterà intorno al 46% – 78%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012 – 1014hPa.

In conclusione, Venerdì 26 Luglio a Legnano si prospetta come una giornata estiva tipica, con temperature gradevoli e un cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si prevedono ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero lievemente aumentare nel fine settimana. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Legnano.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.5° perc. +22.9° Assenti 5.1 ENE max 10.9 Grecale 78 % 1012 hPa 3 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° Assenti 3.5 NE max 6.8 Grecale 79 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.8° perc. +23.1° prob. 4 % 2.7 E max 5.7 Levante 72 % 1013 hPa 9 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 21 % 3.9 SSE max 5.2 Scirocco 55 % 1013 hPa 12 nubi sparse +28.6° perc. +29° prob. 36 % 5.8 SSO max 5.8 Libeccio 49 % 1012 hPa 15 nubi sparse +30.2° perc. +30.7° prob. 36 % 7.8 SSO max 5.9 Libeccio 46 % 1012 hPa 18 poche nuvole +27.5° perc. +28.7° prob. 36 % 5.8 SO max 8.3 Libeccio 59 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.1° perc. +24.5° prob. 54 % 3.7 N max 4 Tramontana 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 03:52 e tramonta alle ore 03:52

