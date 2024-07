Previsioni Meteo Lentini: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Lentini prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi del tutto assente, garantendo un’abbondante presenza di sole.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest e una percentuale di umidità del 37%. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle prime ore del mattino, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 39,5°C intorno alle 10:00. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno intorno ai 38°C e il vento soffierà con intensità variabile da Est a Nord Est. Anche in sera, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti rilevanti, con temperature che si attesteranno intorno ai 28°C e una leggera brezza proveniente da Sud.

In base alla situazione attuale, possiamo affermare che Venerdì 19 Luglio a Lentini sarà caratterizzato da un clima caldo e stabile, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 39,5°C durante la mattinata, mentre le minime si attesteranno intorno ai 28°C durante la notte.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lentini indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno elevate e cielo generalmente sereno. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28° perc. +27.6° Assenti 4.5 O max 4.9 Ponente 39 % 1014 hPa 4 cielo sereno +27.5° perc. +27.3° Assenti 6 O max 6.1 Ponente 41 % 1014 hPa 7 cielo sereno +34.4° perc. +33.4° Assenti 4.9 NNO max 4.8 Maestrale 28 % 1015 hPa 10 cielo sereno +39.5° perc. +38.2° Assenti 15.3 ENE max 12 Grecale 18 % 1014 hPa 13 cielo sereno +38° perc. +37.4° Assenti 22.8 E max 19.3 Levante 23 % 1013 hPa 16 cielo sereno +36.2° perc. +35.5° Assenti 15 ENE max 18.4 Grecale 26 % 1012 hPa 19 cielo sereno +28.7° perc. +29.1° Assenti 3.8 SE max 5.1 Scirocco 48 % 1013 hPa 22 cielo sereno +28.1° perc. +28° Assenti 4.9 SO max 5.4 Libeccio 43 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:16

