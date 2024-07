Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Limbiate mostrano condizioni generali di bel tempo durante l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,8°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i 28,4°C intorno alle 09:00. Nel corso della mattinata, la temperatura percepita aumenterà gradualmente fino a superare i 30°C.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saranno piuttosto elevate, con punte intorno ai 31,8°C intorno alle 14:00. La brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la sensazione termica.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza fenomeni di instabilità. Le temperature si attesteranno intorno ai 26,2°C intorno alle 20:00, con una leggera diminuzione successiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Limbiate indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno su valori simili. Sono previste poche variazioni nelle condizioni atmosferiche, con un clima caldo e soleggiato ideale per godersi le giornate estive.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Limbiate

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.6° prob. 24 % 4.1 NO max 8.5 Maestrale 80 % 1015 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 4.3 NNO max 6.4 Maestrale 79 % 1015 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +24.1° Assenti 2.4 NNO max 4.7 Maestrale 72 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +29.7° Assenti 4 SSO max 2.8 Libeccio 57 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +32.8° Assenti 6.6 S max 5 Ostro 49 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +33.3° prob. 3 % 6.4 S max 4.6 Ostro 48 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.7° perc. +31.8° prob. 12 % 5.4 SSO max 9.9 Libeccio 68 % 1013 hPa 21 poche nuvole +25.7° perc. +26.4° prob. 24 % 2.6 N max 2.8 Tramontana 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:10

