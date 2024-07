Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Limbiate per Giovedì 25 Luglio indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a poche nuvole e cielo sereno nel pomeriggio. La temperatura massima si attesterà intorno ai 29,5°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà raggiungere i 30°C.

Durante la mattina, la pioggia leggera sarà presente con una copertura nuvolosa che si attenuerà gradualmente, portando a condizioni di poche nuvole verso le ore 12:00. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 10-11%. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 29-30°C, con una percezione di caldo che potrà superare i 30°C.

In serata, è prevista una leggera pioggia con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 68%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, attestandosi intorno ai 24-25°C.

Le condizioni meteo dei prossimi giorni a Limbiate si prevedono stabili, con temperature che si manterranno intorno ai valori estivi e con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare le previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.6° 0.37 mm 6.7 NE max 12.2 Grecale 92 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.9° perc. +20.3° 0.52 mm 6.6 NNE max 9.3 Grecale 90 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +21.4° perc. +21.8° 0.12 mm 5.1 N max 7.6 Tramontana 84 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.18 mm 6.4 SE max 9 Scirocco 61 % 1013 hPa 12 poche nuvole +29.5° perc. +30° prob. 20 % 9 SSE max 6.7 Scirocco 48 % 1011 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +30.1° prob. 2 % 7.7 SE max 6.9 Scirocco 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +28.4° prob. 4 % 6.4 SSE max 10.8 Scirocco 64 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +23.7° perc. +24.2° 0.16 mm 5 ENE max 8.4 Grecale 79 % 1012 hPa

