Previsioni Meteo Lissone: il bollettino per domani sabato 13 luglio

Sabato 13 Luglio a Lissone si prospetta una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i +19,8°C e i +26,5°C, con una sensazione termica che varierà tra i +20,3°C e i +26,5°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 1,6km/h e 7,3km/h, con raffiche fino a 14,5km/h.

Durante la mattina, si prevedono piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% alle 06:00, diminuendo leggermente fino al 66% alle 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C fino alle 09:00, per poi salire gradualmente fino a +24,6°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà una diminuzione della copertura nuvolosa, passando dal 77% alle 14:00 all’85% alle 15:00. Le piogge leggere continueranno fino alle 17:00, con una probabilità del 57% di precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C.

In serata, le nubi si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 66% alle 18:00 e all’11% alle 21:00. Le piogge leggere faranno la loro ricomparsa alle 19:00, con una copertura nuvolosa dell’11%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lissone indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e consultare aggiornamenti costanti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Luglio a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21° perc. +21.6° 0.59 mm 7.3 NO max 14.5 Maestrale 93 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.34 mm 5 N max 6 Tramontana 93 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +20° perc. +20.5° 1.16 mm 1.8 NNO max 4.9 Maestrale 94 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +23° perc. +23.6° 0.82 mm 4 SO max 5.5 Libeccio 86 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +24.2° perc. +24.8° 0.53 mm 3.2 S max 4.2 Ostro 79 % 1010 hPa 15 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 57 % 1.6 E max 4.6 Levante 64 % 1010 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +25.3° prob. 61 % 2 ONO max 1.9 Maestrale 75 % 1009 hPa 21 poche nuvole +21.1° perc. +21.6° prob. 50 % 7.2 NNO max 7.2 Maestrale 88 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 21:08

