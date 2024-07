Previsioni Meteo Livorno: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Livorno si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +22,6°C e i +27,7°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, il vento soffierà leggero da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 4-5 km/h. Man mano che la mattinata avanza, la direzione del vento ruoterà verso Ovest – Nord Ovest, aumentando leggermente di intensità fino a toccare i 12,6 km/h intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, il vento continuerà a provenire da Ovest – Nord Ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 13-14 km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in minima parte, garantendo una brezza leggera che accompagnerà il clima estivo di Livorno.

Al calar del sole, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno gradevoli e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Livorno si presentano ottimali per chi desidera trascorrere una giornata all’aria aperta, godendo di un clima estivo ma non eccessivamente caldo. Le condizioni meteo stabili e la presenza di un vento leggero renderanno piacevole la permanenza in città, senza particolari disagi legati al maltempo.

Considerando la costante stabilità delle condizioni atmosferiche, è probabile che anche nei prossimi giorni Livorno possa godere di un clima sereno e piacevole, ideale per trascorrere le giornate estive al mare o in città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Livorno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° Assenti 5.7 NNE max 6.1 Grecale 69 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 5 NE max 5.8 Grecale 67 % 1016 hPa 7 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° Assenti 4.1 NNO max 5.2 Maestrale 59 % 1016 hPa 10 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 12.6 ONO max 12.6 Maestrale 61 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 13.1 ONO max 14.3 Maestrale 54 % 1016 hPa 16 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° prob. 1 % 13.5 ONO max 17.3 Maestrale 56 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 11.5 ONO max 14.4 Maestrale 71 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° Assenti 7.8 ONO max 9.1 Maestrale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:58

