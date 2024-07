Previsioni Meteo Lucca: il bollettino per domani mercoledì 17 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 17 Luglio a Lucca si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano cielo sereno al mattino, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e verso sera. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, ci si potrà godere il sole splendente con temperature che si aggirano intorno ai +26°C. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a coprire il cielo, con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 70%. Le temperature saliranno fino a toccare i +33°C, rendendo l’aria calda e un po’ afosa.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che potrà arrivare al 59%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, offrendo un po’ di sollievo dopo il caldo della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 17 Luglio a Lucca indicano una giornata piacevole, con temperature elevate e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e vestirsi di conseguenza per godersi al meglio la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 5.8 NE max 5.5 Grecale 84 % 1014 hPa 4 poche nuvole +20.2° perc. +20.4° Assenti 4.4 NE max 4.6 Grecale 81 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 3 ESE max 3.1 Scirocco 64 % 1015 hPa 10 nubi sparse +32° perc. +31.9° Assenti 8 OSO max 11.5 Libeccio 38 % 1015 hPa 13 poche nuvole +33.5° perc. +32.3° Assenti 10.6 OSO max 15 Libeccio 28 % 1015 hPa 16 cielo sereno +31.3° perc. +30.8° Assenti 8 OSO max 8.1 Libeccio 36 % 1014 hPa 19 nubi sparse +23.3° perc. +23.6° Assenti 6.2 NO max 7.2 Maestrale 74 % 1015 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° Assenti 3.8 NNE max 3.4 Grecale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:54

