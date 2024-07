Previsioni Meteo Lucca: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Martedì 16 Luglio a Lucca si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +31,8°C nelle ore centrali del pomeriggio. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo intenso. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile, mentre le raffiche di vento saranno per lo più assenti. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i +29,5°C alle 09:00. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che toccheranno il picco massimo di +31,8°C alle 12:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo però una direzione costante da Ovest – Sud Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sempre sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +21,4°C alle 21:00. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una direzione costante da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Lucca indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Il vento sarà moderato e le precipitazioni assenti, garantendo una giornata ideale per chiunque desideri godersi il caldo estivo. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori simili e cielo generalmente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.4° perc. +20.4° Assenti 2.7 N max 2.8 Tramontana 74 % 1013 hPa 4 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 4.8 NE max 5 Grecale 75 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 3 OSO max 4.5 Libeccio 61 % 1014 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +30.8° Assenti 10.2 OSO max 12.5 Libeccio 41 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +31.3° Assenti 12.1 OSO max 15.6 Libeccio 37 % 1013 hPa 16 cielo sereno +29.4° perc. +29.9° Assenti 10.4 OSO max 11.4 Libeccio 48 % 1012 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.9° Assenti 6.2 ONO max 6.6 Maestrale 85 % 1013 hPa 22 poche nuvole +21.2° perc. +21.7° Assenti 3.2 NNO max 4.1 Maestrale 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 20:54

