Previsioni Meteo Lugo: il bollettino per domani venerdì 19 luglio

Le previsioni meteo a Lugo per Venerdì 19 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +37,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il caldo sarà intenso con temperature che potranno superare i +36°C. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere, con temperature che si abbasseranno gradualmente.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +23°C. Al mattino, il sole splenderà senza nuvole, con temperature che saliranno rapidamente fino a superare i +33°C. Nel pomeriggio, il caldo sarà intenso con temperature massime che potranno superare i +37°C. Verso la sera, sono attese precipitazioni leggere che porteranno un temporaneo abbassamento delle temperature.

In base alle previsioni, la copertura nuvolosa sarà variabile durante la giornata, con un aumento delle nuvole nel tardo pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà generalmente moderata, con raffiche leggere nelle ore centrali della giornata. Le precipitazioni saranno presenti principalmente nel tardo pomeriggio e in serata, con intensità variabile.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lugo, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino e di essere preparati a cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e prendete le dovute precauzioni per affrontare al meglio le variazioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 4.2 O max 4.6 Ponente 57 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 6.7 ONO max 7.5 Maestrale 61 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.6° perc. +27.9° Assenti 8.3 NO max 10.4 Maestrale 49 % 1017 hPa 9 cielo sereno +33.6° perc. +33.6° Assenti 11.6 NNO max 10 Maestrale 35 % 1016 hPa 12 cielo sereno +37.4° perc. +37.3° Assenti 14.8 N max 14 Tramontana 26 % 1014 hPa 15 cielo sereno +36.2° perc. +36.3° Assenti 21.1 NE max 19.4 Grecale 29 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +31.2° perc. +31.5° 0.11 mm 10 E max 15.5 Levante 42 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +24.7° perc. +24.9° 0.36 mm 6.5 OSO max 6.4 Libeccio 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:48

