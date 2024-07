Previsioni Meteo Lumezzane: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Introduzione:

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Lumezzane indicano condizioni variabili durante la giornata, con possibili precipitazioni nel corso della mattina e del pomeriggio. Analizziamo nel dettaglio i dati meteo forniti per comprendere meglio cosa aspettarci.

Previsioni Meteo:

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno all’81% e temperature che si attesteranno intorno ai +19°C. La situazione migliorerà leggermente nelle prime ore del mattino, con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 12%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C.

Proseguendo nella mattina, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità intorno al 19%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +25,7°C. Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno con una probabilità che aumenterà fino al 49% intorno alle 13:00, con temperature che si manterranno intorno ai +26,2°C.

Durante la sera, le nubi sparse prenderanno il sopravvento con una copertura nuvolosa intorno al 45% e temperature che si attesteranno intorno ai +27,1°C. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle ore successive, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 34% intorno alle 15:00.

Considerazioni Finali:

In base alle previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Lumezzane, possiamo aspettarci una giornata con alternanza di nubi e piogge leggere, soprattutto durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +25°C durante il giorno. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e munirsi di un ombrello nel caso in cui le precipitazioni si intensifichino. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Lumezzane.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +19.3° Assenti 5.9 NNE max 5.6 Grecale 87 % 1013 hPa 3 poche nuvole +18.5° perc. +18.7° Assenti 5.6 NNE max 5.1 Grecale 89 % 1013 hPa 6 poche nuvole +21.4° perc. +21.7° Assenti 1.6 NNE max 2.5 Grecale 80 % 1014 hPa 9 poche nuvole +25.2° perc. +25.4° prob. 4 % 6.1 SSO max 4.6 Libeccio 65 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +25.9° perc. +26.2° 0.3 mm 7.1 SSO max 5.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +27.4° perc. +28.4° prob. 45 % 5.6 SSO max 4.9 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +23.6° perc. +24° 0.43 mm 2.3 O max 2.7 Ponente 80 % 1013 hPa 21 cielo sereno +20.8° perc. +21.2° prob. 43 % 6.2 NE max 5.5 Grecale 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 03:53 e tramonta alle ore 03:53

