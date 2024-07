Previsioni Meteo Macerata: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Macerata indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo il picco massimo di calore domenica. Le condizioni saranno generalmente stabili, con una leggera presenza di nubi sparse sabato pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare precauzioni per evitare colpi di calore.

Venerdì 26 Luglio

Notte

Durante la notte a Macerata, cielo sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si aggirano intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente dal Sud a 3,4km/h. L’umidità si attesta al 50% e la pressione atmosferica è di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C con una leggera brezza proveniente dall’Est a 12,5km/h. L’umidità diminuirà al 30% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il tempo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +32,3°C con venti provenienti dall’Est a 23km/h. L’umidità salirà leggermente al 31% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

Sera

In serata si prevede una leggera presenza di nubi sparse con una copertura del 32%. Le temperature caleranno a +22,4°C con una brezza proveniente dall’Est a 6,6km/h. L’umidità aumenterà al 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte

Durante la notte a Macerata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +22,4°C con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a 5,3km/h. L’umidità sarà al 54% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,6°C con una brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est a 9,6km/h. L’umidità si attesterà al 30% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il tempo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,8°C con venti provenienti dall’Est a 23,3km/h. L’umidità salirà al 27% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera

In serata si prevede la presenza di nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature caleranno a +32,5°C con una brezza vivace proveniente dall’Est – Sud Est a 20,8km/h. L’umidità aumenterà al 30% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte

Durante la notte a Macerata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 6,8km/h. L’umidità sarà al 42% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +34,2°C con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est a 7,7km/h. L’umidità si attesterà al 24% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il tempo sarà caratterizzato da un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,9°C con venti provenienti dall’Est – Nord Est a 23,5km/h. L’umidità salirà al 29% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sera

In serata si prevede ancora un cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature caleranno a +24,8°C con una brezza di vento proveniente dal Sud – Sud Est a 3,7km/h. L’umidità aumenterà al 54% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Macerata si prospetta caldo e soleggiato, con temperature in aumento durante il sabato e il picco massimo di calore previsto per la domenica. Le condizioni meteo saranno generalmente stabili, con una leggera presenza di nubi sparse nel corso del sabato pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore.

