Previsioni Meteo Macerata: tutti i dettagli per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Macerata prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con punte massime attese nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature massime raggiungeranno i +35°C, con una leggera brezza proveniente da Est. L’umidità si manterrà al 25% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. La brezza sarà proveniente da Sud Ovest con intensità leggera. L’umidità aumenterà al 42% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1008hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Macerata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Macerata per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Macerata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.4° Assenti 4.8 SO max 5.1 Libeccio 49 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 5.4 SO max 5.2 Libeccio 41 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.7° perc. +27° Assenti 5.6 ONO max 7.1 Maestrale 32 % 1011 hPa 9 cielo sereno +34.4° perc. +32.9° Assenti 11.7 NE max 10.9 Grecale 24 % 1010 hPa 12 cielo sereno +34.7° perc. +33.8° Assenti 20.1 ENE max 16.5 Grecale 27 % 1009 hPa 15 poche nuvole +34.6° perc. +32.8° Assenti 19.7 ESE max 17.7 Scirocco 22 % 1008 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +27.4° Assenti 9 ESE max 13.6 Scirocco 33 % 1007 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 11.9 OSO max 23.4 Libeccio 33 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:24

