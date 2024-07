Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Domenica 28 Luglio a Magenta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa solo nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +32°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, si prevede una situazione di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. Le prime ore del mattino vedranno una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai +23°C.

Man mano che la giornata avanza, il cielo si libererà completamente dalle nuvole, regalando un’abbondante dose di sole. Le temperature saliranno costantemente, raggiungendo i +32°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, non sono previste precipitazioni e il vento soffierà leggero da sud-ovest.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di pioggia. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, garantendo una piacevole serata estiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Magenta indicano una giornata di sole e caldo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature elevate e cieli sereni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza per godere appieno di questa bella giornata estiva.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.7° perc. +24.3° 0.35 mm 2.6 OSO max 3.6 Libeccio 83 % 1017 hPa 3 poche nuvole +22.7° perc. +23.3° prob. 2 % 1.8 NO max 3.6 Maestrale 86 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° Assenti 1.6 O max 4.7 Ponente 78 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +31.7° Assenti 6.4 SO max 6 Libeccio 58 % 1018 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +34.7° Assenti 11.3 SSO max 8 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +35.1° prob. 3 % 8.9 SSO max 5.7 Libeccio 50 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +33.1° prob. 16 % 5.7 SO max 6.9 Libeccio 60 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.8° perc. +28.6° prob. 42 % 1.8 O max 2.4 Ponente 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:53

